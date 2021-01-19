Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Haberler
00:15 Olimpiyat Oyunları
01:15 Olimpiyat Oyunları
01:30 Haberler
01:35 Kayakla Atlama
02:15 Biatlon
02:30 Alp Disiplini
03:00 Alp Disiplini
03:00 Biatlon
03:30 Snooker
04:15 Alp Disiplini
05:00 Bisiklet
05:00 Kayakla Atlama
05:45 Alp Disiplini
06:00 Bisiklet
06:30 Snooker
07:00 Tenis
07:00 Alp Disiplini
08:00 Rally Raid
08:15 Alp Disiplini
08:30 Kayakla Atlama
09:00 Rally Raid
09:30 Nordic Combined
09:30 Alp Disiplini
09:30 Biatlon
10:00 Alp Disiplini
10:00 Nordic Combined
10:30 Snooker
10:30 Kayakla Atlama
11:05 Alp Disiplini
11:30 Snooker
12:10 Alp Disiplini
12:30 Bisiklet
13:00 Alp Disiplini
13:30 Biatlon
14:30 Biatlon
14:45 Alp Disiplini
15:15 Biatlon
15:30 Alp Disiplini
16:15 Nordic Combined
16:30 Alp Disiplini
16:45 Biatlon
17:15 Alp Disiplini
17:30 Biatlon
17:45 Kayakla Atlama
18:00 Snooker
18:00 Kayakla Atlama
19:35 Biatlon
19:45 Nordic Combined
19:55 Haberler
20:05 Alp Disiplini
20:15 Biatlon
20:15 Nordic Combined
20:45 Snooker
21:00 Biatlon
21:20 Alp Disiplini
21:40 Haberler
21:45 Snooker
22:15 Biatlon
22:35 Haberler
22:40 Snooker
23:05 Haberler
23:10 Rally Raid
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika