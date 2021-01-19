19 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:05 Haberler

00:15 Olimpiyat Oyunları

01:15 Olimpiyat Oyunları

01:30 Haberler

01:35 Kayakla Atlama

02:15 Biatlon

02:30 Alp Disiplini

03:00 Alp Disiplini

03:00 Biatlon

03:30 Snooker

04:15 Alp Disiplini

05:00 Bisiklet

05:00 Kayakla Atlama

05:45 Alp Disiplini

06:00 Bisiklet

06:30 Snooker

07:00 Tenis

07:00 Alp Disiplini

08:00 Rally Raid

08:15 Alp Disiplini

08:30 Kayakla Atlama

09:00 Rally Raid

09:30 Nordic Combined

09:30 Alp Disiplini

09:30 Biatlon

10:00 Alp Disiplini

10:00 Nordic Combined

10:30 Snooker

10:30 Kayakla Atlama

11:05 Alp Disiplini

11:30 Snooker

12:10 Alp Disiplini

12:30 Bisiklet

13:00 Alp Disiplini

13:30 Biatlon

14:30 Biatlon

14:45 Alp Disiplini

15:15 Biatlon

15:30 Alp Disiplini

16:15 Nordic Combined

16:30 Alp Disiplini

16:45 Biatlon

17:15 Alp Disiplini

17:30 Biatlon

17:45 Kayakla Atlama

18:00 Snooker

18:00 Kayakla Atlama

19:35 Biatlon

19:45 Nordic Combined

19:55 Haberler

20:05 Alp Disiplini

20:15 Biatlon

20:15 Nordic Combined

20:45 Snooker

21:00 Biatlon

21:20 Alp Disiplini

21:40 Haberler

21:45 Snooker

22:15 Biatlon

22:35 Haberler

22:40 Snooker

23:05 Haberler

23:10 Rally Raid