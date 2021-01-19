Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
00:05 Taktik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
05:05 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 Bundesliga
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:35 İtalya Kupası Magazin
13:00 Spor Bülteni
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 Tbmm - Tv
16:00 Hedef Süper Lig
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:30 Aktüel Futbol
18:00 Spor Merkezi
19:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
23:10 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Roma - Spezi
23:10 Roma - Spezia
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika