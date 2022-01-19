Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 Lazio - Udinese
03:45 İngiltere Premier Lig Özetler
04:10 Spor Takvimi
04:15 Teknik Analiz
05:15 Juventus - Sampdoria
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Efsanelerin İzinde
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Serie A Özetler
13:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol Transfer
18:55 Spor Takvimi
19:00 Aktüel Futbol
20:00 Dakika Skor
20:45 Futbol Gecesi Devre Arası
21:00 Dakika Skor
22:00 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika