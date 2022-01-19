19 Ocak Çarşamba günü yükselişe geçen altının gram fiyatı 794 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,34 yükselişle 789,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.35 itibarıyla 794 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.303 lira, cumhuriyet altını da 5.311 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1.813 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, Rusya ile ABD ve NATO arasında artan Ukrayna gerginliğinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam edeceğini söyledi. Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra ABD'de konut başlangıçları verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.790 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.