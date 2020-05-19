19 öğretmen ve öğrenciden 19 Mayıs klibi - Son Dakika

İZMİR Eşrefpaşa Anadolu Lisesi'nin 19 öğretmen ve öğrencisi, 19 Mayıs Atatürk'i Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, koronavirüs nedeniyle internet ortamında kutladı. Müzik öğretmeni ve öğrencileri, enstrüman eşliğinde 'Memleketim' şarkısını seslendirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrenciler ile öğretmenleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için internet üzerinden kutlama programı hazırladı.

Evlerinde kamera karşısına geçen 19 öğretmen ve öğrenci, şiirler okuyup, müzik dinletisi sundu. Öğretmen ve öğrenciler, 'Memleketim' şarkısını hem çaldı hem seslendirdi. Öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı klip, okulun sosyal medya hesabından da yayınlandı.

'DUYGU BİRLİKTELİĞİ YARATTIK'

Eşrefpaşa Anadolu Lisesi Okul Müdürü Selman Er, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ı okullarda coşkuyla kutlamayı planladıklarını fakat salgın nedeniyle bunun mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine okulun öğretmen ve öğrencileriyle sosyal bir ağ üzerinden bir araya gelerek, 19 Mayıs'ı kutladıklarını belirten Er, şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs'ın Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ancak şu an gençlerimiz evlerinde, bayramı coşkuyu yaşayamadıklarından, coşkulu ve ortak duyguları yansıtan bir çalışma yapmak istedik. Sembolik olması açısından toplam 19 öğretmen ve öğrenciye görev verdim. 'Memleketim' şarkısını müzik öğretmenimiz, müzik grubumuz ile hazırladı, bazı öğrencilerimiz de evlerinden eşlik etti. Videomuzu da tüm veli ve öğrencilerimiz ile okul sayfamızdan paylaşarak duygu birlikteliği yarattık. Milli bayramlara çok değer veriyoruz ve zor şartlarda da olsa öğrencilerimize verdiğimiz bu ehemmiyeti yansıtmak, yaşatmak lazım. Videoyu paylaşma saatimiz bugün 19.19 olacaktı ama bir an önce havaya girme isteği ile bana talepler gelince biraz erken paylaştım."