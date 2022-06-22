19 saattir alev alev yanıyor, bölgeden tahliyeler başladı - Son Dakika
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19 saattir alev alev yanıyor, bölgeden tahliyeler başladı

22.06.2022 15:24

19 saattir alev alev yanıyor, bölgeden tahliyeler başladı Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam 20.00 sıralarında başlayan yangın 19 saattir etkisini sürdürürken, ekiplerin söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

19 saattir alev alev yanıyor, bölgeden tahliyeler başladı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam 20.00 sıralarında başlayan yangın 19 saattir etkisini sürdürürken, ekiplerin söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Yangın Karacasögüt ve Değirmenyanı Mahallesi istikametinde seyrederken yol üzerindeki evler tahliye ediliyor.

Dün akşam saatlerinde Bördübet Koyu Adalar mevkiinde başlayan yangın rüzgarın şiddeti ile büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın söndürme ekipleri yapılan ihbardan sadece 8 dakika sonra alevlere müdahaleye başlarken, havanın kararması ile karadan müdahale devam etti.

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte havadan müdahale başladı. 20 helikopter, 14 uçak ve yaklaşık 1500 personel ile söndürme çalışmaları devam ederken, zaman zaman şiddetlenen rüzgar alevlerin büyümesine neden oldu. Sık ormanlık alanda etkili olan yangın kuzey yönünde yayılma gösterirken, ekiplerin gayretli çalışmaları 19 saatten bu yana devam ediyor.

Yangının ilerlediği bölgedeki bazı evler tahliye ediliyor

Şiddetli rüzgar nedeniyle yer yer tekrar alevlenen yangın Karacasögüt ve Değirmenyanı Mahallesi istikametinde seyrederken yol üzerindeki evler tahliye ediliyor. Değirmenyanı Ahmediye Sokak üzerinde bulunan 20 ev jandarma, Tarım Orman İl Müdürlüğü, AFAD, Kızılay ve Yerele yönetimlerin katkıları ile evlerindeki eşyalar tek tek alınarak güvenli bölgeye gönderilmek üzere araçlara bindirildi.

Bölgede 20 konutta oturan 68 vatandaş, 13 büyükbaş, 18 küçükbaş ve 2 araç araçlara bindirilerek iç kesimlerdeki güvenli bölgelere tahliyesi gerçekleştirildi.

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Alevlerin tehdit ettiği bölge tahliye edildi Alevlerin tehdit ettiği bölge tahliye edildi D100'de alev alev yanan kamyonet küle döndü D100'de alev alev yanan kamyonet küle döndü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 19 saattir alev alev yanıyor, bölgeden tahliyeler başladı - Son Dakika

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