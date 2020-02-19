19 Şubat 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:00 Gece Haberleri

01:15 Akıl Çemberi

04:00 Gece Haberleri

06:00 Güne Merhaba

07:45 Afiş

08:00 Güne Merhaba

09:00 A'dan Z'ye

11:00 A'dan Z'ye

13:00 Gündem 13

14:00 Bugün

16:00 Günlük

16:35 Her Şeyden Önce

17:00 Günlük

17:30 Spor

17:45 Günün Ekonomisi

18:00 Haber

20:45 Tarafsız Bölge