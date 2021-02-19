19 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Avrupa Ligi

01:00 UEFA Avrupa Ligi

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:00 Maç Saati

02:00 Maç Saati

03:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

03:45 Maç Saati

04:15 Maç Saati

04:45 1. Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 Spor Toto Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri

08:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

11:00 Spor Toto Süper Lig Maç Özetleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Maç Saati

13:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri

13:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Belgesel: Başakşehir Tarihini Sen Yaz

14:00 beIN Manşet

14:00 Maç Saati

15:00 beIN Teknik

15:00 Futbolun Şehirleri

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Taraftar

16:00 Maç Saati

17:00 Sanal Direktör

17:00 beIN Teknik

17:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 D. Kiev - C. Brugge

18:00 Süper Lig

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:00 M. Başakşehir - Trabzonspor

19:45 Süper Lig

20:00 M. Başakşehir - Trabzonspor

20:00 UEFA Avrupa Ligi

20:55 Kızılyıldız - Milan

21:00 Süper Lig Maç Sonu

21:40 UEFA Avrupa Ligi

21:55 Kızılyıldız - Milan

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:30 UEFA Avrupa Ligi

22:50 Lille - Ajax

23:00 Belgesel: Başakşehir Tarihini Sen Yaz

23:45 UEFA Avrupa Ligi