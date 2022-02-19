Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
03:15 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
05:30 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Kuruluş Osman
16:00 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Şubat 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika