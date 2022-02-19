Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Z Raporu
01:30 Gamer
02:30 İH Konyaspor - Kasımpaşa
04:15 Ç. Rizespor - M. Başakşehir
06:00 Sanal Direktör
06:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri
07:00 İH Konyaspor - Kasımpaşa
08:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri
09:00 Yeni Gün
11:00 Gamer
12:00 Sanal Direktör
12:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri
13:00 Maç Başlıyor
13:30 ÖK Y. Malatyaspor - FTA Antalyaspor
14:15 Devre Arası
14:30 ÖK Y. Malatyaspor - FTA Antalyaspor
15:30 Maç Başlıyor
16:45 Devre Arası
18:00 beIN Süper Lig
19:00 Beşiktaş - Altay
19:45 beIN Süper Lig
20:00 Beşiktaş - Altay
21:00 beIN Süper Lig
23:00 Trio
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika