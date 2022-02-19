Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Pekin'de Bugün
02:30 İngiltere Premier Lig Özetler
03:00 İtalya Serie A Özetler
03:20 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:55 Spor Takvimi
04:00 Futbol Aklı
05:30 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:40 Spor Takvimi
08:45 İşitme Engelliler Spor Bülteni
08:55 Spor Manşet
09:50 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Serbest Stil Kayak
11:25 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Sürat Pateni
12:45 Gün Ortası
14:00 TBMM-TV
16:55 Spor Merkezi
17:55 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Eyüpspor
20:00 Spor Akşamı
20:50 İtalya Serie A Goller
21:00 Gündem Futbol
23:00 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika