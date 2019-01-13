19 Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı
1 saat önce
SAMSUN'da hakkında 19 farklı suçtan aranan şüpheli F.T. (43), saklandığı evde polis operasyonuyla yakalandı.
SAMSUN'da hakkında 19 farklı suçtan aranan şüpheli F.T. (43), saklandığı evde polis operasyonuyla yakalandı.
Denizevleri Polis
Merkezi ekipleri, kentte hakkında 'Yararlanma'dan 8, 'Basit yaralama'dan 4, 'Tehdit ve hakaret'ten 2, 'Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak'tan 2, 'Resmi belgede sahtecilik', '213 Sayılı' kanuna ve 'Vergi Usül Kanunu'na muhalefet suçları olmak üzere toplam 19 suçtan aranan F.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından iz süren ekipler, şüphelinin Atakum
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
'nde saklandığını tespit etti. Polis ekipleri, düzenlenen operasyonla şüpheli F.T.'yi yakalayarak gözaltına alındı. F.T., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. - Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:16 Kaynak: DHA
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