Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

28.05.2022 16:00

Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı Binlerce Amerikan Doları, Euro, külçe gümüş ve altınlarla yakalandılar Helikopter mühimmatından terör örgütü liderinin kitap ve kasetlerine kadar pek çok materyal ele geçirildi Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa Ankara ve...

Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

Binlerce Amerikan Doları, Euro, külçe gümüş ve altınlarla yakalandılar

Helikopter mühimmatından terör örgütü liderinin kitap ve kasetlerine kadar pek çok materyal ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa Ankara ve Balıkesir illerinde FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli yakalandı. 29 bin 126 Amerikan Doları, 3 bin 800 Euro, 250 gram külçe altın ve 12 kilogram külçe gümüşle, silahlı helikopter mühimmatından terör örgütü liderinin kitap ve kasetlerine kadar pek çok materyal operasyonda ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma neticesinde 21 Mayıs Cumartesi günü Kocaeli merkezli; İstanbul, Ankara, Bursa ve Balıkesir illerinden 19 şüpheli şahsa eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6'sı Kocaeli'den olmak üzere 19 şüphelinin tamamı suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında aramalar yapıldı.

"Aramalarda yok yok"

Aramalarda; 29 bin 126 Amerikan Doları, 3 bin 800 Euro, 250 gram külçe altın, 12 kilogram külçe gümüş, 2 adet silahlı helikopter mühimmatı, F serisi 2 Amerikan Doları, A serisi 1 Amerikan Doları, B serisi 1 Amerikan Doları, L serisi 1 Amerikan Doları, sahte olduğu değerlendirilen 2 adet pasaport, başka şahıslara ait kimlik fotokopileri ve fotoğraflar ve terör örgütü liderine ait kitap ile kasetlerle birlikte şüphelilere ait çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

"3 şahıs tutuklandı"

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler dün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adli mercilerce 16 şüpheli adli kontrol tedbiri ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı. 3 şahıs ise tutuklandı.

Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı FETÖ'YE 5 İLDE OPERASYON, 19 GÖZALTI; BİNLERCE DOLAR, KÜLÇE ALTIN VE GÜMÜŞ ELE GEÇİRİLDİ FETÖ'YE 5 İLDE OPERASYON, 19 GÖZALTI; BİNLERCE DOLAR, KÜLÇE ALTIN VE GÜMÜŞ ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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