19 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Kardeş Payı
00:20 Islah Adası
02:15 Kanatsız Kuşlar
05:15 Hercai
08:00 Centilmen
08:00 Doğaya Karşı: Serengeti
10:00 Sevimli Yunus
10:30 Bang Bang
12:00 Gençliğim Eyvah
14:00 Şansımı Seveyim
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
15:40 Gençliğim Eyvah
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Güzel ve Çirkin
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:45 Mavi Korku