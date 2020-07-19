19 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:15 Kardeş Payı

00:20 Islah Adası

02:15 Kanatsız Kuşlar

05:15 Hercai

08:00 Centilmen

08:00 Doğaya Karşı: Serengeti

10:00 Sevimli Yunus

10:30 Bang Bang

12:00 Gençliğim Eyvah

14:00 Şansımı Seveyim

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

15:40 Gençliğim Eyvah

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Güzel ve Çirkin

21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

22:45 Mavi Korku