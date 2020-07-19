19 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:00 Her Yerde Sen

02:15 Her Yerde Sen

03:45 Kadın

04:30 Zuhal Topal’la Sofrada

05:45 Aşk Yeniden

06:15 Aşk Yeniden

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Sen Çal Kapımı

11:15 Bay Yanlış

13:30 Şevkat Yerimdar

16:15 Bay Yanlış

16:15 Sen Çal Kapımı

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

20:00 Yaparsın Aşkım

22:30 Bay Yanlış