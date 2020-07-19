19 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Galip Derviş

01:00 Çatı Katı Aşk

02:00 Galip Derviş

03:00 Adı Efsane

03:30 Müzik Arası

04:30 Akasya Durağı

05:30 Akasya Durağı

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Çatı Katı Aşk

13:00 Recep İvedik 3

15:00 Çatı Katı Aşk

16:45 Doktor Civanım

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Doktor Civanım

20:00 Eyvah Eyvah

22:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:15 Atlantic Rim: Diriliş

23:45 Atlantic Rim: Diriliş

23:45 Çok Akustik