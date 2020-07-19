19 Temmuz 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Anma Günü

01:45 Suçlular Takımı

02:15 Anma Günü

04:00 Aşk Laftan Anlamaz

04:00 Kalp Atışı

06:00 Pis Yedili

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Oh Olsun

13:00 Sultan

14:45 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

20:00 Şabanoğlu Şaban

22:00 Bizim Aile