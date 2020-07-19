19 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Medcezir

01:30 Kaçak Gelinler

02:30 Kaçak Gelinler

03:10 Aramızda Kalsın

05:00 Kara Sevda

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

10:30 Kaçak Gelinler

13:00 Aramızda Kalsın

15:30 Kara Sevda

18:45 Star Haber

20:00 Madagaskar Penguenleri

20:00 Replikalar

21:45 Madagaskar Penguenleri

22:30 Bir Demet Tiyatro

23:30 Bir Demet Tiyatro