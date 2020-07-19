19 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Doya Doya Moda
00:45 Doğduğun Ev Kaderindir
02:30 Doğduğun Ev Kaderindir
03:00 Para Bende
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Kızım
08:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 Masterchef Türkiye 2020
10:00 Masterchef Türkiye 2020
14:15 Para Bende
15:30 Doya Doya Moda
15:30 Şampiyonun Hikayesi 2020
20:00 Masterchef Türkiye 2020