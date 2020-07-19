19 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Doya Doya Moda

00:45 Doğduğun Ev Kaderindir

02:30 Doğduğun Ev Kaderindir

03:00 Para Bende

04:30 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Kızım

08:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Masterchef Türkiye 2020

10:00 Masterchef Türkiye 2020

14:15 Para Bende

15:30 Doya Doya Moda

15:30 Şampiyonun Hikayesi 2020

20:00 Masterchef Türkiye 2020