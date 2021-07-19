19 Temmuz 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:35 San Andreas Fayı

02:30 Yeşil Deniz

04:20 3'te 3

05:50 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

07:00 Kalk Gidelim

10:30 Tozkoparan İskender

12:05 Gönül Dağı

15:45 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Mahrem

23:15 Deliler Fatih'in Fermanı