Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Suçlu
02:30 Geçmişe Yolculuk
03:30 Magazin D Yaz
04:30 Bodrum Masalı
06:30 Küçük Ağa
08:30 Afili Aşk
10:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:15 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Yaz Oyunları
22:15 Hababam Sınıfı Yaz Oyunları
Son Dakika › TV › 19 Temmuz 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika