19 testi pozitif çıkan 9 aylık hamile kadın için seferber oldular - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan 9 aylık hamile S.A. (32), acil müdahaleyle ameliyata alınarak sezaryenle kız bebek dünyaya getirdi. Kendisi için hastane personelinin seferber olduğu S.A.'nın eşiyle birlikte tedavisine devam edilirken, yenidoğan ünitesinde izole edilen bebeğin ise test sonucu bekleniyor.

Ereğli'ye bağlı Çayırlı köyünde yaşayan T.A. ve oğlu B.A.'nın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Baba ve oğlu Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Evde izole olan B.A.'nın 9 aylık eşi S.A.'da da Covid-19 semptomları baş gösterdi. S.A.'nın testi pozitif çıkınca İlçe Sağlık Müdürlüğü ve hastane görevlileri, hemen irtibata geçerek sezaryenle doğum yapması gerektiği ifade edildi. Normal doğum için beklemek isteyen S.A., doktorlarla görüştükten sonra ameliyatı kabul etti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Füsun Karbancıoğlu Cantürk de ekibiyle birlikte riskli ameliyatı yapmayı kabul etti. Hastaneye kaldırılan S.A., perşembe günü saat 02.00 sıralarında kız bebek dünyaya getirdi. Doğum ile ilgili sağlık sorunu bulunmayan anne S.A., eşiyle birlikte aynı odada Covid-19 tedavisi görüyor. Yenidoğan ünitesinde izole ortamda tutulan bebeğin ise koronavirüs testinin sonuçları bekleniyor.

Ereğli Devlet Hastanesi'nde başta Başhekimi Dr. Vildan Türkeli olmak üzere idareci, doktor ve sağlık personellerinden oluşan yaklaşık 20 kişinin görev aldığı vakayla ilgili bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya gelmesi, aileyi de sevindirdi. Anne S.A., tedavisinin tamamlanmasının ardından bebeğini kucağına alacağı günü bekliyor.

BEBEĞİN TEST SONUCU BEKLENİYOR

Dr. Füsun Karbancıoğlu Cantürk, S.A. ve bebeğinin sağlık durumunun şu an için iyi olduğunu söyledi. Tüm ekip olarak seferber olduklarını ifade eden Dr. Cantürk, şöyle konuştu:

"Hastamızın çarşamba günü gelen sonuçları pozitif çıkması üzerine hastane başhekimimiz tarafından sağlığının ve takibinin daha iyi yapılabilmesi için hastaneye başvurmasını istedik. Ambulans ile hastanemize getirildi. Kendisi 39 hafta 3 günlük gebe olan bir hastamızdı. Doğum süresini tamamlamış ve doğum yapması gerekiyordu. Öncelikli olarak izlemeye aldık. İlçe hastanesi olarak hastamızı il merkezine sevk etmeyi düşündük. Ancak hastamız gebelik sürecini tamamladığı için bebek ve anneyi daha fazla riske atmamak için hastanın sevkini beklemeden hastane yönetiminin de onayını alarak doğumunu yaptırmaya karar verdik. Hastamızın gerekli hazırlıkları yapılarak sezaryenle ameliyata aldık. Sezaryen ile sağlıklı bir bebek dünyaya geldi. Bebeğimizi yenidoğan servisinde izole altına aldık. Annemizin Covid servisinde tedavisi devam ediyor. Sezaryen ile ilgili herhangi bir sıkıntısı yok. Solunum sıkıntısı biraz var. Onun dışında ameliyat ile ilgili herhangi bir sorun olmadı. Çocuğumuzun sağlık durumu da iyi. Ondan da PCR testi alındı. Sonucu bekleniyor."

'HERHANGİ BİR SEMPTOM YAŞAYAN GEBE HASTANEYE BAŞVURMALI'

Dr. Cantürk, gebe kadınların öksürük, solunum sıkıntısı, nefes darlığı ve ateş gibi Covid-19 semptomlarını yaşaması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini ifade etti. Dr. Cantürk, "Böyle bir durumda hastalarımızı ve gebeliğini de riske atmayacak şekilde testlerini yapıp, Covid-19 riski varsa ona göre değerlendirmesini yapıp, yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.