Son Dakika Haberleri: 19 Ton Hurmayı İstanbul'da Satmak İsterken Yakalanan Şahsa Adli Kontrol

19 Ton Hurmayı İstanbul'da Satmak İsterken Yakalanan Şahsa Adli Kontrol

45 dakika önce

Kocaeli'nde bir toptancıdan parasını ödemeden aldığı 350 bin TL'lik 19 ton hurmayı İstanbul'da satmak isterken yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19 Ton Hurmayı İstanbul'da Satmak İsterken Yakalanan Şahsa Adli Kontrol, System.String[]
Kocaeli'nde bir toptancıdan parasını ödemeden aldığı 350 bin TL'lik 19 ton hurmayı İstanbul'da satmak isterken yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen olayda Suriye uyruklu I.E.K. (26) adlı şahıs, Medine hurması toptancılığı yapan Suriyeli S.K. ve B.E. adlı işletmecilerden 350 bin TL'lik 19 ton hurma sipariş etti. Gelen ürünleri teslim alan ve satış yaptığında ödemeyi gerçekleştireceğini söyleyen İ.E.K., yapılan anlaşmada belirlenen tarih içerisinde ödemeyi gerçekleştirmedi. Paraları ödenmeyince dolandırıldıklarını düşünen S.K. ve B.E., durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Şube Amirliği ekiplerince yapılan incelemelerde I.E.K.'nin, hurmaları İstanbul Esenyurt'ta M.Y. (42) adlı bir vatandaşa piyasa değerinin çok altında bir fiyata sattığı tespit edildi.

Satışın teslimi öncesinde harekete geçen polis ekipleri, M.Y. adlı vatandaşın deposuna baskın düzenledi. Baskında 19 ton hurmanın satış için paketleme işlemlerini yapan I.E.K. ve M.Y. gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahıslardan M.Y. serbest bırakılırken, I.E.K ise işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:15 Kaynak: İHA

Körfez, Kocaeli, İstanbul, 3. Sayfa
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