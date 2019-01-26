19 Ton Hurmayla Kayıplara Karıştı, İstanbul'da Yakalandı

19 ton hurmayla kayıplara karıştı, İstanbul'da yakalandıKOCAELİ - Kocaeli'nde bir toptancıdan aldığı 350 bin TL'lik 19 ton hurmanın parasını ödemeden kayıplara karışan şahıs, İstanbul'da hurmaları satmak isterken polis ekiplerince yakalandı.

19 ton hurmayla kayıplara karıştı, İstanbul'da yakalandı



KOCAELİ - Kocaeli'nde bir toptancıdan aldığı 350 bin TL'lik 19 ton hurmanın parasını ödemeden kayıplara karışan şahıs, İstanbul'da hurmaları satmak isterken polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Körfez ilçesinde Suriye uyruklu I.E.K. adlı şahıs, Körfez Hacıosman Mahallesi'nde Medine hurması toptancılığı yapan Suriyeli S.K. ve B.E. adlı işletmecilerden 350 bin TL'lik 19 ton hurma sipariş etti. Gelen ürünleri teslim alan ve satış yaptığında ödemeyi gerçekleştireceğini söyleyen İ.E.K., yapılan anlaşmada belirlenen tarih içerisinde ödemeyi gerçekleştirmedi. Paraları ödenmeyince dolandırıldıklarını düşünen S.K. ve B.E., durumu polis ekiplerine haber verdi.

Hurmaları başkasına sattı

İhbar üzerine araştırma başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Şube Amirliği ekipleri, olay yerindeki şehir polis kameraları üzerinden takip başlattı. Yapılan takip sonrasında 350 bin TL değerindeki 19 ton hurma ile kayıplara karışan I.E.K.'nin, hurmaları İstanbul Esenyurt'ta M.Y. adlı bir vatandaşa piyasa değerinin çok altında bir fiyata sattığı tespit edildi.

Paketlerken yakalandı

Satışın teslimi öncesinde harekete geçen polis ekipleri, M.Y. adlı vatandaşın deposuna baskın düzenledi. Baskında 19 ton hurmanın satış için paketleme işlemlerini yapan I.E.K. ve M.Y. gözaltına alındı. İzmit Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahıslardan hurmaların çalıntı olduğunu bilmediği söyleyen M.Y. serbest bırakılırken, I.E.K ise işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi. Çalınan hurmalar ise sahibine teslim edildi.

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