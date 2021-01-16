19. Tudem Edebiyat Ödülleri için başvurular başladı - Son Dakika

19. Tudem Edebiyat Ödülleri için başvurular başladı

16.01.2021 12:53
19. Tudem Edebiyat Ödülleri için başvurular başladı, System.String[]

Tudem Yayın Grubu tarafından düzenlenen "Tudem Edebiyat Ödülleri"nin başvuruları başladı.

Tudem Yayın Grubu tarafından düzenlenen "Tudem Edebiyat Ödülleri"nin başvuruları başladı.

Tudem'den yapılan açıklamaya göre, çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla 2003 yılından bu yana sunulan Tudem Edebiyat Ödülleri, 19. yılında çocuk edebiyatı alanında resimli kitap dalında verilecek.

Ödüllerin 2021 seçici kurulunda Ayla Çınaroğlu, M. Korkut Öztekin, Nazlı Gürkaş, Tülin Kozikoğlu ve Zeynep Özatalay yer alıyor.

Yarışmada, birincilere 10 bin lira, ikincilere 7 bin 500 lira, üçüncülere ise 5 bin lira ödülün yanı sıra, İzmirli heykeltıraş Ozan Ünal tarafından tasarlanan ödül heykelleri takdim edilecek.

Yarışmaya, 1 Kasım'a kadar başvurulabilecek.

Edebiyat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 19. Tudem Edebiyat Ödülleri için başvurular başladı - Son Dakika


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