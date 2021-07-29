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19. Tudem Edebiyat Ödülleri'ne başvurular devam ediyor - Son Dakika

19. Tudem Edebiyat Ödülleri'ne başvurular devam ediyor

29.07.2021 13:46
19. Tudem Edebiyat Ödülleri'ne başvurular devam ediyor, System.String[]

2003 yılından bu yana çocuk ve gençlik edebiyatımıza çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen Tudem Edebiyat Ödülleri, 19. yılında çocuk edebiyatı alanında resimli kitap dalında verilecek.

Yazar ve çizerlerin resimli kitap üretimini teşvik etmek ve resimli kitap türünün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışma; eserlerini yayımlatma imkânı arayan yazar ve çizerler için de büyük fırsat sunuyor.

19. Tudem Edebiyat Ödülleri'nin seçici kurul üyeleri, çocuk edebiyatımızda resimli kitap kültürünün yerleşmesine ve uluslararası alanda önem kazanmasına büyük emek veren yetkin kişilerden oluşuyor. Aralarında yazar, çizer, grafiker, akademisyen, telif hakları ajans yöneticisi gibi farklı disiplinlerden gelen nitelikli isimlerin görev alacağı Tudem Edebiyat Ödülleri'nin 2021 seçici kurulunda Ayla Çınaroğlu, M. Korkut Öztekin, Nazlı Gürkaş, Tülin Kozikoğlu ve Zeynep Özatalay yer alıyor.

Yarışmada birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL, üçüncüye 5.000 TL para ödülünün yanı sıra, İzmirli heykeltıraş Ozan Ünal tarafından tasarlanan ödül heykelleri verilecek.

Son katılım tarihi 1 Kasım 2021 olan 19. Tudem Edebiyat Ödülleri'nde dereceye giren eserlerin Nisan 2022'de duyurulması öngörülüyor; ödüle değer görülen dosyaların, yayın grubumuzun Uçanbalık markası tarafından yayıma hazırlanması planlanıyor.

Tudem Yayın Grubu'nun 37 yıllık yayıncılık birikiminin en değerli meyvelerinden biri olan Tudem Edebiyat Ödülleri, tarafsız duruşu ve nitelikli eserleri ön plana çıkaran yapısıyla edebiyat dünyasının önemli referanslarından biri olma özelliği taşıyor.

Türk Lirası, Edebiyat, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 19. Tudem Edebiyat Ödülleri'ne başvurular devam ediyor - Son Dakika


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