Son Dakika Haberleri: 19 ülkeden 370 firma İzmir’de buluşuyor
Son Dakika Ekonomi 19 ülkeden 370 firma İzmir’de buluşuyor

19 ülkeden 370 firma İzmir’de buluşuyor

3 dakika önce

Otomotivden savunma sanayisine kadar Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan sektörlere hizmet veren takım tezgahı firmalarının önemli buluşma noktalarından MAKTEK İzmir Fuarı, bugün kapılarını açtı.

19 ülkeden 370 firma İzmir’de buluşuyor, System.String[]

Otomotivden savunma sanayisine kadar Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan sektörlere hizmet veren takım tezgahı firmalarının önemli buluşma noktalarından MAKTEK İzmir Fuarı, bugün kapılarını açtı. 12 Ekim'e kadar sürecek olan fuara 19 ülkeden 370 firma katılacak.

İzmir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:06 
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