19 ülkeden 370 firma İzmir’de buluşuyor

Otomotivden savunma sanayisine kadar Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan sektörlere hizmet veren takım tezgahı firmalarının önemli buluşma noktalarından MAKTEK İzmir Fuarı, bugün kapılarını açtı. 12 Ekim'e kadar sürecek olan fuara 19 ülkeden 370 firma katılacak.