19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi - Son Dakika

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alis Özçakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını belirtisi olan hastaların ilk olarak Aile Sağlığı Merkezleri'ne başvurmalarından dolayı aile hekimlerinin salgından en çok etkilenen sağlık profesyonellerinin başında geldiğini bildirdi.

Prof. Dr. Özçakır, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneğince online olarak düzenlenen 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi'nde "Sağlıkçının Sağlığı" konulu sunum yaptı.

Özçakır, Kovid-19 hastalığıyla en çok karşılaşan meslek gruplarının başında sağlıkçıların geldiğini ve Türkiye'de 100'den fazla hekim ve sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini söyledi.

Kovid-19 tanısı konan sağlık çalışanı sayısının 3 bin 400'lerin üzerinde olduğunu belirten Özçakır, sağlıkçıların ellerinden gelen tüm özveriyle şifa dağıtmaya çalıştığını ifade etti.

Kovid-19'la mücadelede aile hekimlerinin önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkati çeken Özçakır, şunları kaydetti:

"Aile hekimleri olarak baktığımız zaman bizler ilk başvuru yeri olmamız nedeniyle salgında en çok etkilenen sağlık profesyonelleri arasındayız ne yazık ki. Prof. Dr. Mehmet Ungan hocamızın çok güzel bir sözü var, 'Aile hekimleri olarak belki en ağır hastalarla uğraşmıyor olabiliriz ama biz ilk giren ve son çıkanlar olacağız.' diyor. Bu çok önemli. Aile hekimleri olarak salgınla mücadele çok önemli bir konumdayız. Hastaları ilk olarak biz karşılıyoruz."

Salgının birincil etkileri azaldığında ortaya çıkacak sorunların takibinde de aile hekimlerine çok büyük görev düşeceğini belirten Özçakır, sağlıkçıların sağlığını korumak için periyodik takiplerin aksatılmadan yapılması ve sağlık merkezlerinde önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.