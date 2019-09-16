19. Uluslararası Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen "Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası" 18-21 Eylül'de yapılacak.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yapacağı turnuva için geri sayım başladı.

TOFAŞ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ve Gold Majesty tarafından organize edilen turnuvada müsabakalar Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.

Organizasyona bu yıl TOFAŞ'ın yanı sıra Basketbol Süper Ligi'nden Darüşşafaka Tekfen, Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Koleji, OGM Ormanspor ve Rusya'dan Lokomotiv Kuban katılacak. Basketbolseverler maçları ücretsiz izleyebilecek.

Gruplar ve maç programı



Finali 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak turnuvada A Grubu'nda TOFAŞ, Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir koleji, B Grubu'nda ise Darüşşafaka Tekfen, OGM Ormanspor ve Lokomotiv Kuban mücadele edecek.

Turnuvanın açılış maçı, 18 Eylül Çarşamba günü Lokomotiv Kuban ile Darüşşafaka Tekfen arasında yapılacak. Günün diğer maçında ise TOFAŞ ile Gaziantep Basketbol karşılaşacak.

Organizasyonun ikinci gününde OGM Ormanspor-Lokomotiv Kuban ve Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ karşılaşmalarına yer verilecek.



Grup müsabakalarının son gününde 20 Eylül Cuma günü Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor ve Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji müsabakaları oynanacak.



Cevat Soydaş

Eski milli sporculardan Cevat Soydaş, Eskişehir amatör takımlarından Güllükspor'da başlayan ve Paşabahçe'de sona eren 19 yıllık aktif basketbol yaşantısında milli formayı 38 kez giydi.



Sırasıyla Eskişehir Güllükspor, MKE Ankaragücü, Eczacıbaşı, TOFAŞ, OYAK Renault ve Paşabahçe takımlarında oynayan Soydaş, OYAK Renault ile Bursa Belediyespor'da antrenörlük yaptı. 1975- 1984 yıllarında 9 sezon boyunca TOFAŞ formasını giyen Soydaş, 221 maç ile Bursa ekibinin tarihinde en çok maça çıkan 5'inci ve attığı 3 bin 498 sayıyla da Murat Konuk'un ardından en çok skor üreten ikinci oyuncu oldu.



Cevat Soydaş, 2 Ağustos 2001'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.