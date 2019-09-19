Son Dakika Haberleri: 19. Uluslararası Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
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19. Uluslararası Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

38 dakika önce

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası devam ediyor.

19. Uluslararası Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası, System.String[]

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası devam ediyor.


Turnuvanın ikinci gününde A Grubu'nda TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni 92-85 yendi.


TOFAŞ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 24-19 önde tamamlayan TOFAŞ, devreyi 56-40 üstün bitirdi.


Üçüncü periyodu 74-64 önde geçen TOFAŞ, müsabakayı 92-85 kazandı.


Turnuvada yarın, Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor ve Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji karşılaşmaları oynanacak.

basketbol, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:46 Kaynak: AA
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