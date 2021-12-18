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Çocuklar bu festivali çok sevdi - Son Dakika

Çocuklar bu festivali çok sevdi

18.12.2021 16:04
Çocuklar bu festivali çok sevdi

18 ARALIK 2021BASIN BÜLTENİÇocuklar bu festivali çok sevdiBURSA - Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, üçüncü gününde de dopdolu geçti.

18 ARALIK 2021

BASIN BÜLTENİ

Çocuklar bu festivali çok sevdi

BURSA - Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 19'uncu su düzenlenen Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, üçüncü gününde de dopdolu geçti. Kukla ve gölge oyunlarının yanı sıra kukla yapım atölyeleri, Karagöz gösterileri ve paneller ile gölge ve kukla sanatı her alanıyla sevenleriyle buluştu.

Bulgaristan ekibinin Tayyare Kültür Merkezi'nde Samuray'ın Kızı adlı kukla gösterisiyle başlayan festivalin üçüncü günü, Ata Yıldırım'ın ipli kukla atölyesi ile devam etti. Katılımcılar, önceden hazırlanmış ahşap parçaları su bazlı boyalar yardımıyla boyayarak, kuklalarını birleştirdiler. Kukla yapımı ile başlayan atölyede, çocuklar kendi yaptığı kuklayı dillendirme ve hayal güçlerini harekete geçirme fırsatı da buldular.

Festivalin öğleden sonraki bölümünde ise Arnavutluk ekibinin Soğuk Dünya adlı oyunu Barış Manço Kültür Merkezi'nde çocuklara kahkahası bol eğlenceli dakikalar yaşattı. Karagöz Müzesi'nde ise yine dopdolu bir festival günü yaşandı. Çocuklar, Hayali Cemal Fatih Polat'ın sergilediği Karagöz Denizler Macerası ve Tayfun Özeren'in Karagöz Dadım Olsa oyunları ile kahkahalara boğulurken, Ünver Oral ise Karagöz ve kukla sanatımızdaki yapım, gösterim ve yazım üzerinde bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Günün BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik, gösterilerini sergileyen sanatçı ve atölye liderlerine teşekkür plaketi sundu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çocuklar bu festivali çok sevdi
Çocuklar bu festivali çok sevdi
Çocuklar bu festivali çok sevdi
Çocuklar bu festivali çok sevdi
Çocuklar bu festivali çok sevdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karagöz, Turizm, Bursa, Toplum, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Çocuklar bu festivali çok sevdi - Son Dakika


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