Son Dakika Haberleri: 19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
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19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

1 saat önce

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası başladı.

19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası, System.String[]

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası başladı.

Turnuvanın ilk maçında B Grubunda Lokomotiv Kuban, Darüşşafaka Tekfen'i 85-77 yendi.

TOFAŞ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk peridoyu 22-17 önde tamamlayan Lokomotiv Kuban, devreyi 49-39 üstün bitirdi.

Üçüncü periyodu da 62-57 önde geçen Lokomotiv Kuban, müsabakayı da 85-77 kazandı.

Lokomotiv Kuban, basketbol, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:50 Kaynak: AA
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