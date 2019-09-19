Son Dakika Haberleri: 19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
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19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

39 dakika önce

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası devam ediyor.

19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası, System.String[]

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası devam ediyor.


Turnuvanın ikinci gününde B Grubunda Lokomotiv Kuban, OGM Ormanspor'u 101-70 yendi.

TOFAŞ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu OGM Ormanspor 20-18 önde tamamladı. İkinci periyodu 49-31 önde geçen Lokomotiv Kuban, üçüncü periyodu da 74-54 üstün bitirdi.

Son çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Rusya ekibi, mücadeleyi 101-70 kazandı.

Lokomotiv Kuban, basketbol, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:42 Kaynak: AA
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