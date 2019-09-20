Son Dakika Haberleri: 19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
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19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

1 saat önce

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası devam ediyor.

19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası, System.String[]

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası devam ediyor.

Turnuvanın üçüncü gününde B Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, OGM Ormanspor'u 102-89 yendi.

TOFAŞ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 28-18 önde tamamlayan Darüşşafaka Tekfen, devreyi 55-29 üstün bitirdi.

Üçüncü periyodu da 84-56 önde geçen Darüşşafaka Tekfen, müsabakayı 102-89 kazandı.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, basketbol, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:36 Kaynak: AA
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