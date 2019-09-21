19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası devam ediyor.

Turnuvanın son gününde Bahçeşehir Koleji, OGM Ormanspor'u 82-76 yendi.

TOFAŞ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 21-15 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, devreyi 42-31 üstün bitirdi.

Üçüncü periyodu 64-49 önde geçen Bahçeşehir Koleji müsabakayı da 82-76 kazandı ve turnuvayı beşinci tamamladı.