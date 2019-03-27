Son Dakika Haberleri: 19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası Elit Tur

19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası Elit Tur

47 dakika önce

19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur üçüncü ve son maçında Macaristan'ı 7-3 mağlup etti.

19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası Elit Tur, System.String[]
19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur üçüncü ve son maçında Macaristan'ı 7-3 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan mücadelede ay-yıldızlı takımın gollerini 25, 37 ve 38. dakikalarda Bünyamin Balcı, 26, 28 ve 32. dakikalarda Muhammed Furkan Özkan ve 29. dakikada Yusuf Aygün attı.

Macaristan'ın gollerini ise 6. dakikada Donat Juhasz, 19. dakikada Kevin Nagy ve 34. dakikada Oliver Fekete kaydetti.

İspanya, Gürcistan ve Macaristan'ın yer aldığı grupta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan milliler, ikinci sırada yer aldı. Ay-yıldızlılar, böylece bu sene dördüncü torbadan katıldığı turnuvaya önümüzdeki yıl ikinci torbadan katılma hakkı elde etti.

Grubu lider tamamlayan İspanya ise Futsal 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:28 Kaynak: AA

Macaristan, Avrupa, Spor
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