19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman
4 saat önce
19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu ilk maçında Türkiye, Kosova'yı 28-24 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:07 Kaynak: AA
19 Yaş Altı Avrupa
Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu ilk maçında Türkiye
, Kosova
'yı 28-24 yendi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Litvanya
'nın Klaipeda şehrinde oynanan karşılaşmada milli takımın, ilk yarısı 16-16 sona eren karşılaşmada Kosova'yı 28-24 mağlup ettiği belirtildi.
Grubun diğer maçında ise Çekya'nın Faroe Adaları
'nı 33-25 yendiği ifade edildi.
Milli takım gruptaki ikinci maçında yarın Faroe Adaları'yla karşılaşacak.
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