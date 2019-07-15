Son Dakika Haberleri: 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman
Son Dakika Spor Haber

19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman

4 saat önce

19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu ilk maçında Türkiye, Kosova'yı 28-24 yendi.

19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman, System.String[]
19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu ilk maçında Türkiye, Kosova'yı 28-24 yendi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Litvanya'nın Klaipeda şehrinde oynanan karşılaşmada milli takımın, ilk yarısı 16-16 sona eren karşılaşmada Kosova'yı 28-24 mağlup ettiği belirtildi.
Grubun diğer maçında ise Çekya'nın Faroe Adaları'nı 33-25 yendiği ifade edildi.
Milli takım gruptaki ikinci maçında yarın Faroe Adaları'yla karşılaşacak.
Türkiye, Kosova, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriye'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye sevkiyat bizi rahatsız etmiyor KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Kararsız seçmen yeni arayış içerisinde Batman'da dev Türk Bayrağı 15 Temmuz'da göndere çekildi AB, Kıbrıs'taki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye yönelik yaptırımları onayladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:50:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]