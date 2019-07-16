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19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman

10 saat önce

19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu ikinci maçında Türkiye, Faroe Adaları'nı 29-25 yenerek yarı finale yükselmeyi garantiledi.

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19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu ikinci maçında Türkiye, Faroe Adaları'nı 29-25 yenerek yarı finale yükselmeyi garantiledi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Litvanya'nın Klaipeda şehrinde oynanan karşılaşmada milli takımın, ilk yarıyı rakibi karşısında 14-11 geride tamamladığı belirtildi. İkinci yarıda üstünlüğü ele alan ay-yıldızlı ekibin, sahadan 29-25 galip ayrıldığı kaydedildi.
İlk maçta da Kosova'yı yenen milli takımın, yarı finale çıkmayı garantilediği aktarıldı.
Türkiye, gruptaki son maçında 18 Temmuz Perşembe günü Çekya ile grup liderliği için karşılaşacak.
Faroe Adaları, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:23 Kaynak: AA
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