19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman
2 saat önce
19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu üçüncü maçında Türkiye, Çekya'ya 28-20 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:21 Kaynak: AA
19 Yaş Altı Avrupa
Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu üçüncü maçında Türkiye
, Çekya'ya 28-20 yenildi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Litvanya
'nın Klaipeda şehrinde oynanan karşılaşmada milli takımın, ilk yarıyı rakibi karşısında 18-11 geride tamamladığı belirtildi. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Çekya'nın, sahadan 28-20 galip ayrıldığı kaydedildi.
İlk iki maçta Kosova
ve Faroe Adaları
'nı yenen milli takım, yarı finale çıkmayı bu karşılaşmaların sonunda garantilemişti. Milliler, Çekya yenilgisiyle yarı finale grup ikincisi olarak çıktı ve İsviçre
ile eşleşti.
Türkiye-İsviçre karşılaşması 20 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.
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