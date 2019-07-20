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19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman

20 dakika önce

19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman yarı final maçında Türkiye, İsviçre'ye 35-21 yenildi.

19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman, System.String[]
19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman yarı final maçında Türkiye, İsviçre'ye 35-21 yenildi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Litvanya'nın Klaipeda şehrinde oynanan karşılaşmada milli takımın, ilk yarıyı 18-9 geride tamamladığı belirtildi. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren İsviçre'nin sahadan 35-21 galip ayrıldığı kaydedildi.
Bu sonuçla finale yükselemeyen milli takım, 2021 Avrupa Şampiyonasında mücadele etme hakkını da kaybetti.
Milliler, üçüncülük-dördüncülük maçında yarın TSİ 15.00'de Litvanya ile karşılaşacak.
İsviçre, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:06 Kaynak: AA
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