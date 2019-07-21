Son Dakika Haberleri: 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman
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19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman

43 dakika önce

19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman üçüncülük-dördüncülük maçında Türkiye, Litvanya'yı 30-23 yendi.

19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman, System.String[]
19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman üçüncülük-dördüncülük maçında Türkiye, Litvanya'yı 30-23 yendi.
Bu sonucun ardından ay-yıldızlılar şampiyonayı 3. sırada tamamladı.
Litvanya'nın Klaipeda şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-11 önde tamamlayan milliler, ikinci yarıda üstünlüğünü korudu ve sahadan 30-23 galip ayrıldı.
Litvanya, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:03 Kaynak: AA
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