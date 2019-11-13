19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu - Milli Futbol Takımı, Ermenistan'ı 4-1 mağlup etti

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup'taki ilk maçında Ermenistan'ı 4-1 yendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde yapılan karşılaşmayı, Fransız hakem Jerome Brisard yönetti.

Ay-yıldızlı ekip, 13. dakikada Muhammet Arslantaş, 16 ile 63. dakikalarda Taha Tunç ve 68. dakikada Ali Yavuz Kol'un golleriyle müsabakadan 4-1 galip ayrıldı. Milli takım oyuncuları, karşılaşmada ilk gol sevinci sırasında asker selamı verdi.

Ermenistan'ın tek golünü 73. dakikada Narek Grigoryan kaydetti.

Gruptaki diğer maçta ise Bulgaristan, Karadağ'ı 3-1 mağlup etti.

Milli takım, grupta 16 Kasım Cumartesi günü Karadağ'la ve 19 Kasım Salı günü de Bulgaristan'la karşılaşacak.