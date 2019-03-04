19 Yaş Altı Badminton Sıralama Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye
19 Yaş Altı Badminton Sıralama Şampiyonası sona erdi.
Badminton Federasyonu Olimpiyat Merkezi'nde dört gün süren şampiyonaya, 39 ilden 168 sporcu katıldı.
Müsabakalar sonunda teklerde ilk 2'ye giren, çiftlerde ise şampiyonlar, 5- 7 Nisan
tarihlerinde Hırvatistan
'ın Dubrovnik
kentinde gerçekleştirilecek Valamar Açık Gençler Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.
Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:
Tek erkekler
1. Sezgin Kelebek
2. Hilmi Can
Şimşek
3. Nurullah Saraç
3. Tayfun Taşdemir
Tek kadınlar
1. Bahar Yavru
2. Ayça Özgür
3. Zeynep Akdeniz
3. Ayşegül Yemişen
Çift erkekler
1. Semih Baha Başakın- Serkan
Uğurlu
2. Yasin Karayel-Sezgin Kelebek
3. Taha Emirhan Budak-Abdulsamet Özdemir
3. Hasan Berkay
Günbaz-Yunus Emre Karakaş
Çift kadınlar
1. Sare Ece Başakın-Zehra Erdem
2. Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin
3. Azime Serttaş-İrem Uysal
3. Zeynep Akdeniz-Selen Özdemir
Karışık çiftler
1. Semih Baha Başakın-Zehra Erdem
2. Serkan Uğurlu-Sare Ece Başakın
3. Semih Özgür Doğruer-Edanur Alan
3. Barış Özkan-Selen Özdemir