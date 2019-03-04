Son Dakika Haberleri: 19 Yaş Altı Badminton Sıralama Şampiyonası Tamamlandı

19 Yaş Altı Badminton Sıralama Şampiyonası Tamamlandı

1 saat önce

Türkiye 19 Yaş Altı Badminton Sıralama Şampiyonası sona erdi.

19 Yaş Altı Badminton Sıralama Şampiyonası Tamamlandı, System.String[]
Türkiye 19 Yaş Altı Badminton Sıralama Şampiyonası sona erdi.

Badminton Federasyonu Olimpiyat Merkezi'nde dört gün süren şampiyonaya, 39 ilden 168 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda teklerde ilk 2'ye giren, çiftlerde ise şampiyonlar, 5- 7 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde gerçekleştirilecek Valamar Açık Gençler Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:

Tek erkekler

1. Sezgin Kelebek

2. Hilmi Can Şimşek

3. Nurullah Saraç

3. Tayfun Taşdemir

Tek kadınlar

1. Bahar Yavru

2. Ayça Özgür



3. Zeynep Akdeniz



3. Ayşegül Yemişen

Çift erkekler

1. Semih Baha Başakın- Serkan Uğurlu

2. Yasin Karayel-Sezgin Kelebek

3. Taha Emirhan Budak-Abdulsamet Özdemir

3. Hasan Berkay Günbaz-Yunus Emre Karakaş

Çift kadınlar

1. Sare Ece Başakın-Zehra Erdem

2. Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin

3. Azime Serttaş-İrem Uysal

3. Zeynep Akdeniz-Selen Özdemir

Karışık çiftler

1. Semih Baha Başakın-Zehra Erdem

2. Serkan Uğurlu-Sare Ece Başakın

3. Semih Özgür Doğruer-Edanur Alan

3. Barış Özkan-Selen Özdemir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:59 Kaynak: AA

Hırvatistan, Türkiye, Spor
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