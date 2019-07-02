Son Dakika Haberleri: 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası başladı
Son Dakika Spor Haber

19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası başladı

1 saat önce

Ankara'da düzenlenen 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası başladı.

19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası başladı, System.String[]
Ankara'da düzenlenen 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası başladı.
Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) tarafından Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, Türkiye'nin yanısıra Bulgaristan, Sırbistan, Gürcistan ve Makedonya'dan 60 sporcu katılıyor.
Organizasyonda Türkiye, A ve B olmak üzere iki takımla mücadele veriyor.
Şampiyonanın açılışında AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, organizasyonun 12-14 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan'da yapılacak 17 Yaş Altı Avrupa sıralamasına puan veren bir turnuvanın ön hazırlığı olduğunu söyledi.
Organizasyona bu nedenle 17 yaş altı takımıyla da katıldıklarını anlatan Özmekik, "İki sene Avrupa Şampiyonası'nda final oynayarak takım müsabakalarında ikinci olmuştuk. Çift bayanlarda da 17 yaşta Avrupa şampiyonu çıkartmıştık. Altyapıya önem veriyoruz. Bu müsabakalarla sporcularımızı uluslararası şampiyonalara hazırlıyoruz. Hedefimiz Ankara'daki turnuvada da şampiyonluk elde etmek." ifadelerini kullandı.
Şampiyona, 4 Temmuz Perşembe günü final maçları ve madalya töreniyle tamamlanacak.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:33 Kaynak: AA
Türkiye, Ankara, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Irak, yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi Temmuz ayında insan boyunu aşan kar kütleleri arasında yürüyüş! "Önemli konularda suç işleyen Suriyelilerin yasal kalış hakları sonlandırılıyor" YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 14:39:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]