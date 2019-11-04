Son Dakika Haberleri: 19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Son Dakika Spor 19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

8 saat önce

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın 13-19 Kasım'da Antalya'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası eleme turu müsabakalarının aday kadrosu açıklandı.

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı, System.String[]

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın 13-19 Kasım'da Antalya'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası eleme turu müsabakalarının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip eleme turunda 13 Kasım'da Ermenistan, 16 Kasım'da Karadağ, 19 Kasım'da da Bulgaristan ile karşılaşacak.

Teknik direktör Ahmet Ceyhan yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şunlar:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Muhammet Taha Tepe (Niğde Anadolu), Murat Akşit (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Defans: Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, Emre Yıldız (Beşiktaş), Berk Akdemir, Işık Kaan Arslan, Süleyman Luş (Galatasaray), Hamza Özdemir (Aytemiz Alanyaspor), Atakan Gündüz (Trabzonspor)

Orta saha: İlkay İşler (Beşiktaş), Efe Binici (Göztepe ), Atalay Yıldırım, Mustafa Emirhan Özyaşar (Niğde Anadolu), Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Hakan Yeşil, Taha Tunç (Trabzonspor), Veysel Karani Ünal (Aytemiz Alanyaspor)

Forvet: Ali Yavuz Kol (Tarsus İdmanyurdu), Gökdeniz Bayrakdar (Kocaelispor), Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir).

Antalya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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