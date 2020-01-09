19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Kış Kupası'nı kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Kış Kupası'nı kazandı - Son Dakika Spor

19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Kış Kupası'nı kazandı

6 saat önce

19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Kış Kupası'nda şampiyon oldu.

19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Kış Kupası'nı kazandı, System.String[]

19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Kış Kupası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, turnuvayı iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle tamamlayan ay-yıldızlı ekibin, averajla Fransa'nın önünde yer alarak birinci olduğu belirtildi.

Turnuvanın en değerli oyuncusu ise milli futbolcu Berkan Mahmut Keskin'in olduğu aktarıldı.

19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Kaya, yaptığı açıklamada, büyük bir mutluluk duyduklarını anlatarak, "Takım kısa süre önce kurulmasına karşın önemli mesafe kat etti. Amacımız katıldığımız her organizasyonda iyi oyun sergilemek." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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