19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı ile mücadele eden Türkiye, ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi.

Sırbistan'ın ev sahipliğinde başkent Belgrad'da düzenlenen turnuvada Türkiye, ikinci maçında Kuzey Makedonya ile karşılaştı. Milliler, müsabakayı 25-20, 25-13 ve 25-11'lik setlerle 3-0 kazandı.

Organizasyondaki ilk maçında Arnavutluk'u 3-0 yenen milli takım, yoluna set vermeden devam ediyor.

Başantrenör Raşit Berk İnanç yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki üçüncü maçında yarın TSİ 20.00'de Karadağ ile karşılaşacak.