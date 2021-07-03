19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası

Sırbistan'da düzenlenen 19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı ile mücadele eden Türkiye, ikinci oldu.

Sırbistan'da düzenlenen 19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı ile mücadele eden Türkiye, ikinci oldu. Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen turnuvada Türkiye, şampiyonluk maçında ev sahibi Sırbistan ile karşılaştı. Rakibine 25-9, 25-12 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenilen milli takım, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı. 16 yaş altı takımıyla şampiyonaya katılan Türkiye, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yı 3-0, Karadağ'ı 3-1 mağlup etmişti.

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