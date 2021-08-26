19 Yaş Altı Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 28 Ağustos-8 Eylül'de yapacağı kampın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çalışmalarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek milliler, 5 Eylül ve 7 Eylül'de İstanbul'da Kosova ile iki hazırlık müsabakası oynayacak.

Teknik direktör Begüm Üresin yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Kevser Gündoğdu (Türkiyemspor Berlin), Ebrar Uluhanlı (Dudullu), Zuhal Ezer (Kemer)

Defans: Rabia Nur Küçük (Fomget Gençlikspor), Selda Ataç, Suhde Nur Arpacı (Dudullu), Narin Yakut, İrem Barut (Kayseri Gençlerbirliği), Nazlı Örnek (Beşiktaş Vodafone ), Nilay Güreler (Konak Belediyespor)

Orta saha: Leyila Aydın (Türkiyemspor Berlin), Mine Okaytu (Kayseri Gençlerbirliği), Selin Marz (1.FC Köln), Yaren Erkan (SGS Essen), Arzu Akkurt (1207 Antalyaspor), Mesude Alayont (Kocaeli), Kayra Karakuş (London Bees Academy), Beyza Kara (Hamburger SV), Hümeyra Şanver (Dudullu), Beyza Semercioğlu (Fomget Gençlikspor), Zeynep Ülkü Kahya (İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor), Meryem Mas (Dijon FCO), Berivan İçen (Beşiktaş Vodafone)

Forvet: Zeynep Kerimoğlu (Dudullu), Elanur Laçin (Kireçburnu), Tülin Kuyucak (FC Eindhoven).