Son Dakika Haberleri: 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Belçika'ya Yenildi

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Belçika'ya Yenildi

1 saat önce

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Belçika'ya 1-0 yenildi.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Belçika'ya Yenildi, System.String[]
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Belçika'ya 1-0 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Belçika, 71. dakikada Buabadi Esther'in attığı golle 1-0 kazandı.

Türkiye, Belçika ile Riva'daki tesislerde 1 Mart Cuma günü bir hazırlık karşılaşması daha oynayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:49 Kaynak: AA

Futbol, Belçika, Yenikadinda Gösterme, Spor
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