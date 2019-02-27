19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Belçika'ya Yenildi
1 saat önce
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Belçika'ya 1-0 yenildi.
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol
Takımı, hazırlık maçında Belçika
'ya 1-0 yenildi. Türkiye
Futbol Federasyonunun Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Belçika, 71. dakikada Buabadi Esther'in attığı golle 1-0 kazandı.
Türkiye, Belçika ile Riva'daki tesislerde 1 Mart Cuma günü bir hazırlık karşılaşması daha oynayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:49 Kaynak: AA
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